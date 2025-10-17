Сборная России по футболу впервые за 9 лет вошла в ТОП-30 рейтинга ФИФА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В октябре сборная РФ по футболу играла с Ираном и Боливией
В октябре сборная РФ по футболу играла с Ираном и Боливией Фото:

Российская сборная по футболу после минувших товарищеских матчей поднялась на три места в рейтинге ФИФА. Теперь она находится на 30 строчке.

Матч с Ираном, который прошел 10 октября, закончился со счетом 2:1 в пользу российской стороны. Игра с Боливией завершилась со счетом 3:0 в пользу РФ. По данным СМИ, в топ-30 российская команда не попадала с июня 2016 года.

Сборная России по футболу в октябре провела два товарищеских матча: 10 октября команда встретилась с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве. Ранее сообщалось, что обслуживать обе встречи будет судейская бригада из Черногории. Все, что известно об играх — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская сборная по футболу после минувших товарищеских матчей поднялась на три места в рейтинге ФИФА. Теперь она находится на 30 строчке. Матч с Ираном, который прошел 10 октября, закончился со счетом 2:1 в пользу российской стороны. Игра с Боливией завершилась со счетом 3:0 в пользу РФ. По данным СМИ, в топ-30 российская команда не попадала с июня 2016 года. Сборная России по футболу в октябре провела два товарищеских матча: 10 октября команда встретилась с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве. Ранее сообщалось, что обслуживать обе встречи будет судейская бригада из Черногории. Все, что известно об играх — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...