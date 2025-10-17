Сборная России по футболу впервые за 9 лет вошла в ТОП-30 рейтинга ФИФА

Российская сборная по футболу после минувших товарищеских матчей поднялась на три места в рейтинге ФИФА. Теперь она находится на 30 строчке.
Матч с Ираном, который прошел 10 октября, закончился со счетом 2:1 в пользу российской стороны. Игра с Боливией завершилась со счетом 3:0 в пользу РФ. По данным СМИ, в топ-30 российская команда не попадала с июня 2016 года.
Сборная России по футболу в октябре провела два товарищеских матча: 10 октября команда встретилась с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве. Ранее сообщалось, что обслуживать обе встречи будет судейская бригада из Черногории. Все, что известно об играх — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.