МХАТ ответил Бузовой, потребовавшей от театра полмиллиона рублей

За выступления телеведущей и певицы Ольги Бузовой на сцене Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) руководство театра платить не собирается. Так считает генеральный директор организации Владимир Кехман.
«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки», — прокомментировал ситуацию Кехман, слова которого приводит ТАСС.
Однако руководитель не стал отрицать существование двух договоров с певицей, отмечает «Пятый канал». При этом акт выполненных работ не подписан, так что, по словам Кехмана, платить руководство театра не собирается, дополняет «Федеральное агентство новостей».
Бузова ранее заявила, что МХАТ должен ей почти полмиллиона рублей после отмены спектакля с ее участием «Чудесный грузин». Певица хочет решать вопрос со своим адвокатом. По ее словам, руководство театра не сообщило ей об отмене постановки и не выплатило зарплату. Деньги в размере 500 тысяч рублей должны были выплатить телеведущей за два спектакля.
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