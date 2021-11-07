Бузова потребовала от МХАТа полмиллиона рублей

В театре обвинили Ольгу Бузову в отмене спектакля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и актриса Ольга Бузова заявила, что Московский художественный академический театр имени Горького (МХАТ) должен ей почти полмиллиона рублей после отмены спектакля с ее участием «Чудесный грузин». Бузова планирует решать вопрос со своим адвокатом.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — цитирует Ольгу Бузову телеканал НТВ. Ольга Бузова сказала, что руководство МХАТа не сообщило ей об отмене постановки и не выплатило зарплату. НТВ сообщает, что ей обещали 446 тысяч рублей за два спектакля.

МХАТ отменил спектакль из-за низких продаж. Телеведущая отреагировала на информацию и иронично пожелала театру продавать билеты на все спектакли, как это было на постановках с ее участием. Руководство театра обвинило Бузову в отмене спектакля с ее участием и заявило, что знаменитость поздно начала его рекламировать.