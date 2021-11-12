В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу

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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, пенсионеры на прогулке, пожилые люди, пенсионер на скамейке, медицинская маска
У граждан мало доверия к пенсионной системе, считает Нилов Фото:
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Пенсионная реформа в России

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил исключить накопительную часть пенсии из системы ОПС (Обязательное пенсионное страхование). Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя инициативу ЦСР (Центр стратегических разработок) о создании в России единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

«Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать», — заявил Нилов в своем сообщении. Помимо этого депутат считает, что необходимо создать для граждан комфортные условия для зарабатывания негосударственной пенсии на добровольной основе.

«При таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах», — отметил Нилов. В связи с этим, заявляет он, правительство и ЦБ не могут предложить гражданам альтернативное решение для формирования добровольной накопительной пенсии.

Ранее власти РФ предложили провести новую пенсионную реформу для самозанятых, которые работают в крупных организациях по типу «Яндекса» или «Сбера». Создать единый негосударственный пенсионный план предложили на совещании на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР), где идею обсуждали работники Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и другие).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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