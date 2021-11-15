На трассе Курган-Челябинск во второй раз восстановили пешеходный мост. Об этом URA.RU сообщил житель Кургана. Корреспондент агентства выехал на место, чтобы лично в этом убедиться.
«Надземный переход снова восстановили. Надеюсь, что в этот раз он простоит дольше. Рядом с мостом образуются заторы», — поделился читатель.
В первый раз надземный переход на 254-м километре трассы Р-254 «Иртыш» рухнул 2 сентября 2020 года. Тогда с момента его постройки прошла неделя. Мост упал из-за грузовика, водитель которого по неосторожности нажал на кнопку подъема кузова. Позже выяснилось, что за рулем машины ехал житель Тюменской области.
8 июня пешеходный мост снова снесли. В этот раз он упал из-за водителя самосвала, который не опустил кузов. В обоих случаях никто не пострадал. Позже на участке установили светофор.
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