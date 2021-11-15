На трассу Курган-Челябинск вернули мост, который дважды сносили. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее пешеходный мост сносили грузовики Фото:

На трассе Курган-Челябинск во второй раз восстановили пешеходный мост. Об этом URA.RU сообщил житель Кургана. Корреспондент агентства выехал на место, чтобы лично в этом убедиться.

«Надземный переход снова восстановили. Надеюсь, что в этот раз он простоит дольше. Рядом с мостом образуются заторы», — поделился читатель.

В первый раз надземный переход на 254-м километре трассы Р-254 «Иртыш» рухнул 2 сентября 2020 года. Тогда с момента его постройки прошла неделя. Мост упал из-за грузовика, водитель которого по неосторожности нажал на кнопку подъема кузова. Позже выяснилось, что за рулем машины ехал житель Тюменской области.

8 июня пешеходный мост снова снесли. В этот раз он упал из-за водителя самосвала, который не опустил кузов. В обоих случаях никто не пострадал. Позже на участке установили светофор.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...