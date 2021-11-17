Зюганов высказался об аресте депутата, подозреваемого в педофилии

В КПРФ ведут расследование в связи с ситуацией с депутатом заксобрания Приморья Артемом Самсоновым, которого заподозрили в развращении ребенка. Об этом заявил глава партии Геннадий Зюганов.
«Мы расследуем сами, все факты расследуем», — сообщил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда». Политик отметил, что еще не получал материал о Самсонове, но партийные депутаты уже разбираются в ситуации.
Ранее сообщалось, что Самсонова задержали сотрудники полиции. Депутата КПРФ подозревают в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетним. По версии следствия, коммунист, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная города Владивостока, демонстрировал 11-летнем ребенку фаллоимитатор и рассказывал о его предназначении. В квартире депутата силовики провели обыск. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего.
Подписывайтесь на URA.RU в