17 ноября 2021

Зюганов высказался об аресте депутата, подозреваемого в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Зюганов заявил, что КПРФ разберется с делом Самсонова Фото:

В КПРФ ведут расследование в связи с ситуацией с депутатом заксобрания Приморья Артемом Самсоновым, которого заподозрили в развращении ребенка. Об этом заявил глава партии Геннадий Зюганов.

«Мы расследуем сами, все факты расследуем», — сообщил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда». Политик отметил, что еще не получал материал о Самсонове, но партийные депутаты уже разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что Самсонова задержали сотрудники полиции. Депутата КПРФ подозревают в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетним. По версии следствия, коммунист, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная города Владивостока, демонстрировал 11-летнем ребенку фаллоимитатор и рассказывал о его предназначении. В квартире депутата силовики провели обыск. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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