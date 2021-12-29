В РФ вступил в силу закон для контроля за мигрантами

Мигрантов обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию. Об этом рассказали в Госдуме.

«Сегодня вступает в силу закон, благодаря которому станет легче находить нарушителей среди мигрантов и снизится риск распространения опасных заболеваний. Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев, проходить медосвидетельствование и фотографирование», — указано в telegram-канале Госдумы.

Это не относится к приезжим из Белоруссии. Также закон не коснется детей до шести лет, сотрудников международных организаций, а также глав и членов административно-технического персонала диппредставительств и консульств учреждений других стран в РФ.

Регистрацию нужно будет пройти в течение 30 дней после приезда. Приезжающим на срок более 90 дней в иных целях разрешается проходить процедуру в течение 90 дней после въезда, передает ОТР. С 29 декабря трудовым мигрантам будут выдавать патенты на работу в виде карты с чипом, на которой будет электронное фото и отпечатки пальцев, сообщает «Утро.ру».

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