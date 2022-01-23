Экс-юрист ПФР назвал пять категорий, которые ждет снижение пенсии

Сивакова назвала пять категорий пенсионеров, у которых может снизиться пенсия в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2022 году пять категорий пенсионеров могут столкнуться со сниженными пенсионными выплатами. Об этом бывшая глава юридической группы в одном из управлений Пенсионного фонда России Ирина Сивакова рассказала в своем паблике «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».

Пенсия по случаю потери кормильца, которая рассчитывается на основе пенсии умершего родственника. Если одному иждивенцу пенсию назначили сразу, а после за ней обратился другой, то первому пенсию пересчитают с учетом уже не одного, а двух получателей. Соответственно, ее размер снизится.

Инвалид, который достиг пенсионного возраста, может получить заниженные выплаты. Если на дату достижения пенсионного возраста ему платили ее 10 лет и более, то закон запрещает устанавливать пенсию по старости в меньшем размере. В обратном же случае законом это разрешено.

Снижение пенсии переехавшим россиянам из северного региона грозит в двух случаях. Во-первых, если при переезде в несеверный регион у пенсионера нет минимального стажа — 15 лет в районах КС или 20 лет в приравненных местностях. Во-вторых, если пенсионер имеет указанный минимум северного стажа, но переезжает при этом из региона с высоким районным коэффициентом.

Дети, у которых не стало родителя, получают пенсию по случаю потери кормильца до того момента, как им исполнится 18 лет. После этого могут предоставить пенсию, если ребенок поступил на дневное отделение учебного заведения. Однако ее размер может отличаться от той, что ребенок получал до 18-летия.

Получатель минимальной пенсии, покинувший Россию. Соцдоплата прекращается, если пенсионер получает вид на жительство. Поэтому и размер пенсии в таком случае снизится.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсии выше уровня инфляции. По его словам, выплаты нужно поднять не на 8,4%, а на 8,6%. Пока нет окончательных данных по инфляции, поэтому нужен зазор, отметил Путин. Государственная дума приняла законопроект такого повышения в трех чтениях.