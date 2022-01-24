В РФ предложили штрафовать соцсети за игнорирование жалоб людей

25 января 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

В России могут начать штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей за противоправный контент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России предложили штрафовать социальные сети, в случаях, если они игнорируют жалобы пользователей на противоправный контент. С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей, передают «Известия» предложение ГРЧЦ. Его представители считают, что данная мера наказания позволит привлечь пользователей соцсетей участвовать в модерации контента. В документе предлагается ввести некоторые ограничения по распространению контента. Владельцы интернет-платформ обязаны не допускать использования их площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов с призывами, касающихся террористической деятельности и другой противоправный контент. Заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал аккаунты российских губернаторов одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Согласно его сведениям, 99% их охватов — «органические подписчики», которые подписались сами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России предложили штрафовать социальные сети, в случаях, если они игнорируют жалобы пользователей на противоправный контент. С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей, передают «Известия» предложение ГРЧЦ. Его представители считают, что данная мера наказания позволит привлечь пользователей соцсетей участвовать в модерации контента. В документе предлагается ввести некоторые ограничения по распространению контента. Владельцы интернет-платформ обязаны не допускать использования их площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов с призывами, касающихся террористической деятельности и другой противоправный контент. Заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал аккаунты российских губернаторов одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Согласно его сведениям, 99% их охватов — «органические подписчики», которые подписались сами.