В РФ предложили штрафовать соцсети за игнорирование жалоб людей

В России предложили штрафовать социальные сети, в случаях, если они игнорируют жалобы пользователей на противоправный контент. С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).
В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей, передают «Известия» предложение ГРЧЦ. Его представители считают, что данная мера наказания позволит привлечь пользователей соцсетей участвовать в модерации контента.
В документе предлагается ввести некоторые ограничения по распространению контента. Владельцы интернет-платформ обязаны не допускать использования их площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов с призывами, касающихся террористической деятельности и другой противоправный контент.
Заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал аккаунты российских губернаторов одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Согласно его сведениям, 99% их охватов — «органические подписчики», которые подписались сами.
В России предложили штрафовать социальные сети, в случаях, если они игнорируют жалобы пользователей на противоправный контент. С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей, передают «Известия» предложение ГРЧЦ. Его представители считают, что данная мера наказания позволит привлечь пользователей соцсетей участвовать в модерации контента. В документе предлагается ввести некоторые ограничения по распространению контента. Владельцы интернет-платформ обязаны не допускать использования их площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов с призывами, касающихся террористической деятельности и другой противоправный контент. Заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал аккаунты российских губернаторов одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Согласно его сведениям, 99% их охватов — «органические подписчики», которые подписались сами.