24 января 2022

В РФ предложили штрафовать соцсети за игнорирование жалоб людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
В России могут начать штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей за противоправный контент Фото:

В России предложили штрафовать социальные сети, в случаях, если они игнорируют жалобы пользователей на противоправный контент. С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).

В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей, передают «Известия» предложение ГРЧЦ. Его представители считают, что данная мера наказания позволит привлечь пользователей соцсетей участвовать в модерации контента.

В документе предлагается ввести некоторые ограничения по распространению контента. Владельцы интернет-платформ обязаны не допускать использования их площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов с призывами, касающихся террористической деятельности и другой противоправный контент.

Заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал аккаунты российских губернаторов одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Согласно его сведениям, 99% их охватов — «органические подписчики», которые подписались сами.

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В России предложили штрафовать социальные сети, в случаях, если они игнорируют жалобы пользователей на противоправный контент. С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей, передают «Известия» предложение ГРЧЦ. Его представители считают, что данная мера наказания позволит привлечь пользователей соцсетей участвовать в модерации контента. В документе предлагается ввести некоторые ограничения по распространению контента. Владельцы интернет-платформ обязаны не допускать использования их площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов с призывами, касающихся террористической деятельности и другой противоправный контент. Заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал аккаунты российских губернаторов одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Согласно его сведениям, 99% их охватов — «органические подписчики», которые подписались сами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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