Лавров: Россия начала отказываться от доллара

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров отметил, что РФ сокращает свои долларовые резервы Фото:
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Россия стремится сократить свою зависимость от доллара, поэтому сокращает резервы в американской валюте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах. Это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов», — заявил Лавров во время своего выступления в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале RT.

По словам главы МИД РФ, США сами активно помогают России избавиться от доллара своими действиями. Они делают все возможное для подрыва доверия к американской валюте, делая ее более рисковой для международных расчетов.

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Россия стремится сократить свою зависимость от доллара, поэтому сокращает резервы в американской валюте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах. Это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов», — заявил Лавров во время своего выступления в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале RT. По словам главы МИД РФ, США сами активно помогают России избавиться от доллара своими действиями. Они делают все возможное для подрыва доверия к американской валюте, делая ее более рисковой для международных расчетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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