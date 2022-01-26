Лавров: Россия начала отказываться от доллара

Россия стремится сократить свою зависимость от доллара, поэтому сокращает резервы в американской валюте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах. Это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов», — заявил Лавров во время своего выступления в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале RT.
По словам главы МИД РФ, США сами активно помогают России избавиться от доллара своими действиями. Они делают все возможное для подрыва доверия к американской валюте, делая ее более рисковой для международных расчетов.
Россия стремится сократить свою зависимость от доллара, поэтому сокращает резервы в американской валюте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах. Это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов», — заявил Лавров во время своего выступления в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале RT. По словам главы МИД РФ, США сами активно помогают России избавиться от доллара своими действиями. Они делают все возможное для подрыва доверия к американской валюте, делая ее более рисковой для международных расчетов.