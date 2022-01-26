Лавров: Россия начала отказываться от доллара

26 января 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров отметил, что РФ сокращает свои долларовые резервы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россия стремится сократить свою зависимость от доллара, поэтому сокращает резервы в американской валюте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах. Это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов», — заявил Лавров во время своего выступления в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале RT. По словам главы МИД РФ, США сами активно помогают России избавиться от доллара своими действиями. Они делают все возможное для подрыва доверия к американской валюте, делая ее более рисковой для международных расчетов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия стремится сократить свою зависимость от доллара, поэтому сокращает резервы в американской валюте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах. Это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов», — заявил Лавров во время своего выступления в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале RT. По словам главы МИД РФ, США сами активно помогают России избавиться от доллара своими действиями. Они делают все возможное для подрыва доверия к американской валюте, делая ее более рисковой для международных расчетов.