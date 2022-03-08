Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

08 марта 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Мужчинам нужно быть осторожнее при выборе парфюмерии в качестве подарка на 8 Марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили кастрюли и сковородки — этот презент расстроил бы 25% жительниц России. К такому выводу пришли аналитики компании Vox populi. В список подарков, которые вызывают у женщин раздражение, также вошли нижнее белье, наборы для душа, алкоголь и сертификаты в хозяйственные магазины. «В рейтинге „плохих“ подарков уверенное первое место заняли кухонные принадлежности (кастрюли, сковородки, посуда). Скорее вызовут раздражение одежда, белье, обувь. Не порадуют „наборы для душа“, „сертификаты в хозяйственные магазины“, алкоголь», — сообщается на официальном сайте Vox populi. В перечень нежелательных подарков также вошли косметика, парфюмерия и ювелирные украшения. Мужчинам нужно быть осторожными, чтобы правильно угадать вкусы и предпочтения женщины. Также далеко не всех порадуют конфеты и сладкое. Цветы будут самым приятным подарком на 8 Марта — такой ответ дали 36% респонденток. 28% участниц исследования обрадуются сертификату или денежному подарку, а каждая пятая — романтическому ужину, походу на концерт, в кино или театр. При этом аналитики Vox populi считают, что мужчины переоценивают привлекательность цветов в качестве подарка. Преподнести своей избраннице букет планируют 48% респондентов. А вот значимость денежного подарка или сертификата мужчины, напротив, недооценивают — такой вариант выбрали всего 17% опрошенных. Третье место занимают парфюмерия, косметика и бижутерия — их планируют подарить 12% опрошенных мужчин. При этом примерно четверть участников исследования не собираются делать на 8 Марта никаких презентов. А среди женщин более половины готовы сами себе сделать подарок. Среднюю стоимость подарков мужчины оценили в 5 800 рублей. Женщины планируют потратить на себя в среднем по 4 000 рублей. Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в разговоре с URA.RU назвал самые желанные подарки на 8 Марта. Список возглавили гаджеты, смартфоны и аксессуары к ним. Также, по мнению Березина, женщины обрадуются билетам в театр или путешествиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили кастрюли и сковородки — этот презент расстроил бы 25% жительниц России. К такому выводу пришли аналитики компании Vox populi. В список подарков, которые вызывают у женщин раздражение, также вошли нижнее белье, наборы для душа, алкоголь и сертификаты в хозяйственные магазины. «В рейтинге „плохих“ подарков уверенное первое место заняли кухонные принадлежности (кастрюли, сковородки, посуда). Скорее вызовут раздражение одежда, белье, обувь. Не порадуют „наборы для душа“, „сертификаты в хозяйственные магазины“, алкоголь», — сообщается на официальном сайте Vox populi. В перечень нежелательных подарков также вошли косметика, парфюмерия и ювелирные украшения. Мужчинам нужно быть осторожными, чтобы правильно угадать вкусы и предпочтения женщины. Также далеко не всех порадуют конфеты и сладкое. Цветы будут самым приятным подарком на 8 Марта — такой ответ дали 36% респонденток. 28% участниц исследования обрадуются сертификату или денежному подарку, а каждая пятая — романтическому ужину, походу на концерт, в кино или театр. При этом аналитики Vox populi считают, что мужчины переоценивают привлекательность цветов в качестве подарка. Преподнести своей избраннице букет планируют 48% респондентов. А вот значимость денежного подарка или сертификата мужчины, напротив, недооценивают — такой вариант выбрали всего 17% опрошенных. Третье место занимают парфюмерия, косметика и бижутерия — их планируют подарить 12% опрошенных мужчин. При этом примерно четверть участников исследования не собираются делать на 8 Марта никаких презентов. А среди женщин более половины готовы сами себе сделать подарок. Среднюю стоимость подарков мужчины оценили в 5 800 рублей. Женщины планируют потратить на себя в среднем по 4 000 рублей. Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в разговоре с URA.RU назвал самые желанные подарки на 8 Марта. Список возглавили гаджеты, смартфоны и аксессуары к ним. Также, по мнению Березина, женщины обрадуются билетам в театр или путешествиям.