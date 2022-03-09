Роскомнадзор потребовал у TikTok снять ограничения с речи Путина

09 марта 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор потребовал у социальной сети TikTok снять все ограничения с обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения Президента России Путина, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей», — говорится в заявлении Роскомнадзора. Ранее социальная сеть TikTok приостановила работу в России. В частности, российские пользователи временно не могут вести прямые эфиры на видеосервисе и публиковать там новый контент. Ограничения в РФ были введены из-за закона о фейках. Также Роскомнадзор заблокировал в России американские соцсети Facebook и Twitter. По заявлению ведомства, на этих ресурсах публиковалась недостоверная информация о действиях РФ во время спецоперации в Украине.