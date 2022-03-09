Роскомнадзор потребовал у TikTok снять ограничения с речи Путина

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В Роскомнадзоре потребовали объяснить блокировку речи Владимира Путина в TikTok Фото:

Роскомнадзор потребовал у социальной сети TikTok снять все ограничения с обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения Президента России Путина, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

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Ранее социальная сеть TikTok приостановила работу в России. В частности, российские пользователи временно не могут вести прямые эфиры на видеосервисе и публиковать там новый контент. Ограничения в РФ были введены из-за закона о фейках. Также Роскомнадзор заблокировал в России американские соцсети Facebook и Twitter. По заявлению ведомства, на этих ресурсах публиковалась недостоверная информация о действиях РФ во время спецоперации в Украине.

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Роскомнадзор потребовал у социальной сети TikTok снять все ограничения с обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения Президента России Путина, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей», — говорится в заявлении Роскомнадзора. Ранее социальная сеть TikTok приостановила работу в России. В частности, российские пользователи временно не могут вести прямые эфиры на видеосервисе и публиковать там новый контент. Ограничения в РФ были введены из-за закона о фейках. Также Роскомнадзор заблокировал в России американские соцсети Facebook и Twitter. По заявлению ведомства, на этих ресурсах публиковалась недостоверная информация о действиях РФ во время спецоперации в Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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