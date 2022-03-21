В работе сервисов американской корпорации Apple произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев и отключения популярных интернет-ресурсов Downdetector.
Нарушения в работе произошли в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store и других. В соответствии с данными сайта, наибольшее количество жалоб поступают из США, также сообщения о сбоях приходят из России и стран Европы.
В сервисах Apple наблюдаются сбои
Фото: Downdetector
Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России.
В работе сервисов американской корпорации Apple произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев и отключения популярных интернет-ресурсов Downdetector. Нарушения в работе произошли в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store и других. В соответствии с данными сайта, наибольшее количество жалоб поступают из США, также сообщения о сбоях приходят из России и стран Европы. Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России.