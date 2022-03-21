В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой. Скрин

21 марта 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Жалобы на сбои поступают из России, США и стран Европы Фото: Илья Московец © URA.RU В работе сервисов американской корпорации Apple произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев и отключения популярных интернет-ресурсов Downdetector. Нарушения в работе произошли в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store и других. В соответствии с данными сайта, наибольшее количество жалоб поступают из США, также сообщения о сбоях приходят из России и стран Европы. В сервисах Apple наблюдаются сбои Фото: Downdetector Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В работе сервисов американской корпорации Apple произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев и отключения популярных интернет-ресурсов Downdetector. Нарушения в работе произошли в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store и других. В соответствии с данными сайта, наибольшее количество жалоб поступают из США, также сообщения о сбоях приходят из России и стран Европы. Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России.