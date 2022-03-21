21 марта 2022

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, apple, логотип
Жалобы на сбои поступают из России, США и стран Европы Фото:

В работе сервисов американской корпорации Apple произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев и отключения популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Нарушения в работе произошли в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store и других. В соответствии с данными сайта, наибольшее количество жалоб поступают из США, также сообщения о сбоях приходят из России и стран Европы.

В сервисах Apple наблюдаются сбои
Фото:

Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России.

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В работе сервисов американской корпорации Apple произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев и отключения популярных интернет-ресурсов Downdetector. Нарушения в работе произошли в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store и других. В соответствии с данными сайта, наибольшее количество жалоб поступают из США, также сообщения о сбоях приходят из России и стран Европы. Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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