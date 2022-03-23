Россияне столкнулись с массовыми сбоями в Telegram. Скрин

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Telegram оказался недоступен у большинства пользователей Фото:

Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе мессенджера Telegram. Проблемы с доступом начались в районе 19 часов по московскому времени.

Согласно представленной сервисом Downdetector информации, в настоящее время сбои фиксируются у большинства пользователей Telegram. В качестве времени появления массовых проблем с доступом сервиса указано время 19:00 по Москве.

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Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе мессенджера Telegram. Проблемы с доступом начались в районе 19 часов по московскому времени. Согласно представленной сервисом Downdetector информации, в настоящее время сбои фиксируются у большинства пользователей Telegram. В качестве времени появления массовых проблем с доступом сервиса указано время 19:00 по Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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