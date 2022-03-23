Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе мессенджера Telegram. Проблемы с доступом начались в районе 19 часов по московскому времени.
Согласно представленной сервисом Downdetector информации, в настоящее время сбои фиксируются у большинства пользователей Telegram. В качестве времени появления массовых проблем с доступом сервиса указано время 19:00 по Москве.
Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе мессенджера Telegram. Проблемы с доступом начались в районе 19 часов по московскому времени. Согласно представленной сервисом Downdetector информации, в настоящее время сбои фиксируются у большинства пользователей Telegram. В качестве времени появления массовых проблем с доступом сервиса указано время 19:00 по Москве.