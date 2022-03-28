Лавров считает необходимой встречу Путина и Зеленского

28 марта 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Сергей Ларов заявил, что Запад услышал Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным нужно провести, когда будет известна развязка по ключевым для России вопросам. С таким заявление выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Встреча [президентов] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то», — заявил Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Представители России и Украины проводят серию переговоров из-за спецоперации России на Украине. Зеленский ранее заявлял о готовности встретиться с Путиным. Украинский президент заявлял, что готов обсуждать Крым и Донбасс с Путиным на первой же встрече. Спецоперация началась 24 февраля. Целью России является демилитаризация и денацификация, заявлял Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре и технике. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным нужно провести, когда будет известна развязка по ключевым для России вопросам. С таким заявление выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Встреча [президентов] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то», — заявил Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Представители России и Украины проводят серию переговоров из-за спецоперации России на Украине. Зеленский ранее заявлял о готовности встретиться с Путиным. Украинский президент заявлял, что готов обсуждать Крым и Донбасс с Путиным на первой же встрече. Спецоперация началась 24 февраля. Целью России является демилитаризация и денацификация, заявлял Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре и технике.