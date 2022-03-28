Лавров считает необходимой встречу Путина и Зеленского

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Ларов заявил, что Запад услышал Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным нужно провести, когда будет известна развязка по ключевым для России вопросам. С таким заявление выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Встреча [президентов] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то», — заявил Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Представители России и Украины проводят серию переговоров из-за спецоперации России на Украине. Зеленский ранее заявлял о готовности встретиться с Путиным. Украинский президент заявлял, что готов обсуждать Крым и Донбасс с Путиным на первой же встрече. Спецоперация началась 24 февраля. Целью России является демилитаризация и денацификация, заявлял Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре и технике.

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Встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным нужно провести, когда будет известна развязка по ключевым для России вопросам. С таким заявление выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Встреча [президентов] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то», — заявил Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Представители России и Украины проводят серию переговоров из-за спецоперации России на Украине. Зеленский ранее заявлял о готовности встретиться с Путиным. Украинский президент заявлял, что готов обсуждать Крым и Донбасс с Путиным на первой же встрече. Спецоперация началась 24 февраля. Целью России является демилитаризация и денацификация, заявлял Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре и технике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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