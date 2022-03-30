Минобороны: военные РФ оставили ВСУ без топлива в Донбассе

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, беженцы, местные жители, зачистка, волноваха, z войска
Военные РФ продолжают специальную военную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные России уничтожили крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, из которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер“ уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области», — говорится в telegram-канале ведомства.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Военные России уничтожили крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, из которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер“ уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области», — говорится в telegram-канале ведомства. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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