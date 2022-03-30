Минобороны: военные РФ оставили ВСУ без топлива в Донбассе

30 марта 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Военные РФ продолжают специальную военную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные России уничтожили крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, из которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер“ уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области», — говорится в telegram-канале ведомства. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные России уничтожили крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, из которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер“ уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области», — говорится в telegram-канале ведомства. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.