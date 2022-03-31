СПЧ поддержал URA.RU в борьбе с фейком от La Stampa

31 марта 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa за иллюстрации фейка Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Совет по правам человека при президенте РФ поддержал URA.RU в борьбе с фейком от La Stampa. Там заявили о готовности оказать редакции всевозможную поддержку по линии члена СПЧ и председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. «Я приветствую решение уральской редакции URA.RU подать в суд на итальянскую газету La Stampa за использование снимка их военного корреспондента в качестве фейка. Напомню, что это издание выдало фотографию с последствиями от удара украинской ракеты „Точка-У“ по Донецку за результат обстрела Киева российскими военными», — такая информация появилась в telegram-канале СПЧ. Ранее сообщалось, что редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. На снимке, принадлежащем URA.RU от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. Итальянская газета La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, рассказав о фейковых историях, происходящих на Украине. Действия редакции URA.RU, тем самым направлены против незаконного использования снимка фотокорреспондента Эдуарда Корниенко, который числится в штате редакции. Сущность иска — защита авторских прав URA.RU и наказание La Stampa за фейк в рамках действующего законодательства. Процесс подготовки для обращения в итальянский суд юристами редакции URA.RU уже запущен. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет по правам человека при президенте РФ поддержал URA.RU в борьбе с фейком от La Stampa. Там заявили о готовности оказать редакции всевозможную поддержку по линии члена СПЧ и председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. «Я приветствую решение уральской редакции URA.RU подать в суд на итальянскую газету La Stampa за использование снимка их военного корреспондента в качестве фейка. Напомню, что это издание выдало фотографию с последствиями от удара украинской ракеты „Точка-У“ по Донецку за результат обстрела Киева российскими военными», — такая информация появилась в telegram-канале СПЧ. Ранее сообщалось, что редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. На снимке, принадлежащем URA.RU от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. Итальянская газета La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, рассказав о фейковых историях, происходящих на Украине. Действия редакции URA.RU, тем самым направлены против незаконного использования снимка фотокорреспондента Эдуарда Корниенко, который числится в штате редакции. Сущность иска — защита авторских прав URA.RU и наказание La Stampa за фейк в рамках действующего законодательства. Процесс подготовки для обращения в итальянский суд юристами редакции URA.RU уже запущен.