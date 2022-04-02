Матвиенко предложила сделать еще один выходной в России

Спикер Совфеда не против еще одного выходного дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

День единения народов Беларуси и России, который отмечают 2 апреля, достоин стать не просто праздничным, но еще и нерабочим днем. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Считаю, что это большой день. И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. … В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий», — написала Матвиенко в своем telegram-канале.

Сегодня отмечается 25 лет со дня начала интеграции России и Белоруссии. 2 апреля 1997 года был подписан договор «О Союзе Беларуси и России». 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписали Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси».

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на восстановление дружественных связей между Россией и Украиной. Это, по ее словам, произойдет после того, как Украина «освободится от антинародного режима».