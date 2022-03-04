04 марта 2022

Матвиенко предрекла дружбу между Украиной и Россией

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Матвиенко рассчитывает на дружбу Украины с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на восстановление дружественных связей между Россией и Украиной. Причиной тому будет освобождение страны от антинародного режима, заявила глава Совфеда.

«Они [военнослужащие РФ] сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — приводят слова Матвиенко РИА «Новости».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Обязательным условием для российских вооруженных сил в операции является тактичное и вежливое отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на восстановление дружественных связей между Россией и Украиной. Причиной тому будет освобождение страны от антинародного режима, заявила глава Совфеда. «Они [военнослужащие РФ] сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — приводят слова Матвиенко РИА «Новости». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Обязательным условием для российских вооруженных сил в операции является тактичное и вежливое отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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