Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на восстановление дружественных связей между Россией и Украиной. Причиной тому будет освобождение страны от антинародного режима, заявила глава Совфеда.
«Они [военнослужащие РФ] сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — приводят слова Матвиенко РИА «Новости».
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Обязательным условием для российских вооруженных сил в операции является тактичное и вежливое отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на восстановление дружественных связей между Россией и Украиной. Причиной тому будет освобождение страны от антинародного режима, заявила глава Совфеда. «Они [военнослужащие РФ] сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — приводят слова Матвиенко РИА «Новости». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Обязательным условием для российских вооруженных сил в операции является тактичное и вежливое отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.