Песков заявил, что переход стран на взаиморасчеты неизбежен

02 апреля 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Авторитет доллара и евро пошатнулся на фоне «санкционных игр» западных стран, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. В основном доллара — как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты. Этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя», — сказал он в интервью в эфире «Беларусь 1». Также он отметил, что Россия находится под сильнейшим давлением, какого в истории еще не было. Песков добавил, что «нет худа без добра», говоря о том, что санкции заставляют «крутиться, работать, производить то, что [в Россия] не производили раньше». По его мнению, это заставляет «самим внедрять новые технологии, которые раньше закупали из-за рубежа». Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российская экономика будет избавляться от доллара в целях обеспечения безопасности, писало «URA.RU». Опрошенные изданием эксперты заявили, что отказ от доллара может в первую очередь отразиться на жизни крупных городов. Кроме того, Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список вошли те страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что страны, которые откажутся платить газ рублями, перестанут его получать. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил не останавливаться на газе, и продавать за рубли другие экспортируемые товары.