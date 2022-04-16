The Economist объяснил, почему Азия предпочитает РФ вместо США

16 апреля 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

На Ближнем Востоке считают США лицемерными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ближний, Восток, Азия и Турция предпочитают Россию и не доверяют США и Западу из-за их лицемерия. Об этом сообщил британский журнал The Economist. «Во многих странах Ближнего Востока, а также в Турции озабоченность Запада украинским суверенитетом считают лицемерием и проявлением своекорыстия, особенно в свете американской войны в Ираке и натовских бомбардировок Ливии в 2011 году, когда был свергнут ее диктатор Муаммар Каддафи», — пишет The Economist. Поэтому для этих стран в единстве с Западом больше минусов, чем плюсов. Издание отмечает, что Европа оказала теплый прием беженцам из Украины и это контрастирует с отношением к беженцам из Сирии. Из-за этого арабские страны возмущены и считают, что Европа ведет себя двулично. Ранее китайское издание Asia Times заявило, что Россия вытесняет США на Ближнем Востоке. Сообщалось, что американские союзники на Ближнем Востоке не стали вводить антироссийские санкции и это отражает нежелание этих стран противостоять РФ. Global Times писало, что в Азии опасаются возрождения западного колониализма. Об этом в своей статье заявил австралийский дипломат, который трижды был заместителем посла в Китае и директором отдела МИД Китая Джон Ландер. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ближний, Восток, Азия и Турция предпочитают Россию и не доверяют США и Западу из-за их лицемерия. Об этом сообщил британский журнал The Economist. «Во многих странах Ближнего Востока, а также в Турции озабоченность Запада украинским суверенитетом считают лицемерием и проявлением своекорыстия, особенно в свете американской войны в Ираке и натовских бомбардировок Ливии в 2011 году, когда был свергнут ее диктатор Муаммар Каддафи», — пишет The Economist. Поэтому для этих стран в единстве с Западом больше минусов, чем плюсов. Издание отмечает, что Европа оказала теплый прием беженцам из Украины и это контрастирует с отношением к беженцам из Сирии. Из-за этого арабские страны возмущены и считают, что Европа ведет себя двулично. Ранее китайское издание Asia Times заявило, что Россия вытесняет США на Ближнем Востоке. Сообщалось, что американские союзники на Ближнем Востоке не стали вводить антироссийские санкции и это отражает нежелание этих стран противостоять РФ. Global Times писало, что в Азии опасаются возрождения западного колониализма. Об этом в своей статье заявил австралийский дипломат, который трижды был заместителем посла в Китае и директором отдела МИД Китая Джон Ландер.