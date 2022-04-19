В Минобороны заявили о суицидах среди украинских солдат

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Документы подтверждают факты самоубийств среди военнослужащих ВСУ, заявляют в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Множество документов с Украины свидетельствует о случаях суицидов в рядах Вооруженных сил страны. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В представленных документах содержатся сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Множество документов с Украины свидетельствует о случаях суицидов в рядах Вооруженных сил страны. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В представленных документах содержатся сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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