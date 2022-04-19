В Минобороны заявили о суицидах среди украинских солдат

Множество документов с Украины свидетельствует о случаях суицидов в рядах Вооруженных сил страны. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В представленных документах содержатся сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
Множество документов с Украины свидетельствует о случаях суицидов в рядах Вооруженных сил страны. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В представленных документах содержатся сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.