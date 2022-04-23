В США раскритиковали способ Европы уйти от российского газа

24 апреля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

ЕС не сможет перейти на альтернативные энергоресурсы в течение десятилетий, считают в СМИ Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Переход на использование водорода в качестве энергоресурса, который Европа рассматривает, как главный способ снизить свою зависимости от ископаемого газа, займет слишком много времени. Такое заявление сделали авторы статьи американской газеты The New York Times. «Водородная революция может занять некоторое время — возможно, два десятилетия, с очень целенаправленными усилиями, пока объемов водорода не станет хватать для замены природного газа и нефти», — сообщается в статье. Авторы также отметили, что уже сейчас центральное место на европейском рынке занимают инвестиции в водород и другие альтернативные газу ресурсы. Как сообщается в издании, эти действия направлены на снижение зависимости от поставок природного газа из России. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин объявил о решении поставлять газ «недружественным странам» только за рубли. Позже ряд стран «большой семерки» и некоторые лидеры Евросоюза заявили, что не будут расплачиваться за энергоресурсы в рублях. Так, например, премьер-министр Словакии объявил о решении заплатить за поставки российского газа в евро. Тем не менее, Минфин США считает, что возможное введение эмбарго на поставки российских энергоресурсов принесет Европе больше вреда, чем пользы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Переход на использование водорода в качестве энергоресурса, который Европа рассматривает, как главный способ снизить свою зависимости от ископаемого газа, займет слишком много времени. Такое заявление сделали авторы статьи американской газеты The New York Times. «Водородная революция может занять некоторое время — возможно, два десятилетия, с очень целенаправленными усилиями, пока объемов водорода не станет хватать для замены природного газа и нефти», — сообщается в статье. Авторы также отметили, что уже сейчас центральное место на европейском рынке занимают инвестиции в водород и другие альтернативные газу ресурсы. Как сообщается в издании, эти действия направлены на снижение зависимости от поставок природного газа из России. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин объявил о решении поставлять газ «недружественным странам» только за рубли. Позже ряд стран «большой семерки» и некоторые лидеры Евросоюза заявили, что не будут расплачиваться за энергоресурсы в рублях. Так, например, премьер-министр Словакии объявил о решении заплатить за поставки российского газа в евро. Тем не менее, Минфин США считает, что возможное введение эмбарго на поставки российских энергоресурсов принесет Европе больше вреда, чем пользы.