В команде Филиппа Киркорова осталось четыре человека
Музыкант Филипп Киркоров распустил большую часть своей команды из-за нехватки денег. Об этом певец рассказал перед своим выступлением в Кремле.
«Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека. Время диктует экономию», — передает слова Киркорова агентство
Сегодня у Киркорова день рождения, певцу исполнилось 55 лет. Президент России Владимир Путин поздравил Киркорова с юбилеем, пишет RT.
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