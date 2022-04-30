Киркоров распустил свою команду. «Осталось четыре человека»

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
В команде Филиппа Киркорова осталось четыре человека Фото:

Музыкант Филипп Киркоров распустил большую часть своей команды из-за нехватки денег. Об этом певец рассказал перед своим выступлением в Кремле.

«Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека. Время диктует экономию», — передает слова Киркорова агентство NEWS.RU.

Сегодня у Киркорова день рождения, певцу исполнилось 55 лет. Президент России Владимир Путин поздравил Киркорова с юбилеем, пишет RT.

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Музыкант Филипп Киркоров распустил большую часть своей команды из-за нехватки денег. Об этом певец рассказал перед своим выступлением в Кремле. «Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека. Время диктует экономию», — передает слова Киркорова агентство NEWS.RU. Сегодня у Киркорова день рождения, певцу исполнилось 55 лет. Президент России Владимир Путин поздравил Киркорова с юбилеем, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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