Мишустин ввел важную субсидию до конца года

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Займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых Фото:

В России увеличат размер субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями, до 100% ключевой ставки Центробанка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подразумевается увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ размера субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями. Речь идет о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов», — сообщили в telegram-канале правительства РФ.

Ранее Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела.

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В России увеличат размер субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями, до 100% ключевой ставки Центробанка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Подразумевается увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ размера субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями. Речь идет о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов», — сообщили в telegram-канале правительства РФ. Ранее Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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