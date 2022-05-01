Мишустин ввел важную субсидию до конца года

01 мая 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России увеличат размер субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями, до 100% ключевой ставки Центробанка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Подразумевается увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ размера субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями. Речь идет о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов», — сообщили в telegram-канале правительства РФ. Ранее Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России увеличат размер субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями, до 100% ключевой ставки Центробанка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Подразумевается увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ размера субсидирования кредитов, привлеченных российскими сельхозпроизводителями. Речь идет о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов», — сообщили в telegram-канале правительства РФ. Ранее Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела.