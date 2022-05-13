Британские офицеры помогают российским военным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Действующие офицеры из Великобритании принимают участие в конфликте Украины и России и управляют Вооруженными силами Украины. При этом используются разведданные НАТО. Такое заявление сделал российский сотрудник силовых органов со ссылкой на свои источники в ВСУ.

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, вносят коррективы в действия командования ВСУ. В Запорожье с конца апреля до 6 мая они двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки до Александровки», — отметил собеседник РИА «Новости».

Использование разведки НАТО помогло ВСУ организовать оборону. Кроме того, создаются карты оперативной обстановки на этой территории.

Подобный материал ранее публиковало издание New York Times: по этой информации, администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров, это позволило украинцам убить российских солдат. После этого телеканал CNN выпустил материал о том, что США предоставляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в Черном море из-за возгорания. Американский лидер прокомментировал эту информацию: он считает, что сведения о помощи США Украине влияют на ситуацию контрпродуктивно.

Россия начала на Украине вынужденную спецоперации ю24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация территории, речи об оккупации не идет. Российские военные бережно относятся к мирным гражданам и защищают жителей Донбасса, восемь лет подвергавшихся обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.

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