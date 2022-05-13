РИА «Новости»: силами ВСУ руководят британские офицеры

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, класс, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, школа, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Британские офицеры помогают российским военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующие офицеры из Великобритании принимают участие в конфликте Украины и России и управляют Вооруженными силами Украины. При этом используются разведданные НАТО. Такое заявление сделал российский сотрудник силовых органов со ссылкой на свои источники в ВСУ.

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, вносят коррективы в действия командования ВСУ. В Запорожье с конца апреля до 6 мая они двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки до Александровки», — отметил собеседник РИА «Новости».

Использование разведки НАТО помогло ВСУ организовать оборону. Кроме того, создаются карты оперативной обстановки на этой территории.

Подобный материал ранее публиковало издание New York Times: по этой информации, администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров, это позволило украинцам убить российских солдат. После этого телеканал CNN выпустил материал о том, что США предоставляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в Черном море из-за возгорания. Американский лидер прокомментировал эту информацию: он считает, что сведения о помощи США Украине влияют на ситуацию контрпродуктивно.

Россия начала на Украине вынужденную спецоперации ю24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация территории, речи об оккупации не идет. Российские военные бережно относятся к мирным гражданам и защищают жителей Донбасса, восемь лет подвергавшихся обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.

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Действующие офицеры из Великобритании принимают участие в конфликте Украины и России и управляют Вооруженными силами Украины. При этом используются разведданные НАТО. Такое заявление сделал российский сотрудник силовых органов со ссылкой на свои источники в ВСУ. «С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, вносят коррективы в действия командования ВСУ. В Запорожье с конца апреля до 6 мая они двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки до Александровки», — отметил собеседник РИА «Новости». Использование разведки НАТО помогло ВСУ организовать оборону. Кроме того, создаются карты оперативной обстановки на этой территории. Подобный материал ранее публиковало издание New York Times: по этой информации, администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров, это позволило украинцам убить российских солдат. После этого телеканал CNN выпустил материал о том, что США предоставляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в Черном море из-за возгорания. Американский лидер прокомментировал эту информацию: он считает, что сведения о помощи США Украине влияют на ситуацию контрпродуктивно. Россия начала на Украине вынужденную спецоперации ю24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация территории, речи об оккупации не идет. Российские военные бережно относятся к мирным гражданам и защищают жителей Донбасса, восемь лет подвергавшихся обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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