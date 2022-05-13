В Грузии закончилась пшеница. США ожидают кризис с зерном по всему миру

13 мая 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Грузии заявили, что в стране фактически закончилась пшеница Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Грузии исчерпали запасы пшеницы. Об этом заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. По его словам, мельницы в ближайшие дни прекратят работу из-за того, что страна начала активно импортировать муку. «Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны и мельницы в течение нескольких дней остановятся», — сказал Силагава в интервью грузинскому агентству «Интерпрессньюс». Как сообщает газета Financial Times, мировое производство пшеницы, вероятно, упадет впервые за четыре года. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2022-23 годах общий объем мирового производства пшеницы составит 774,8 млн тонн, что является первым снижением с сезона 2018-19 годов. Экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с URA.RU заявил, что страны Африки и Ближнего Востока ждет продовольственный кризис в связи с проблемами поставок зерна, вызванных блокировкой портов из-за дрейфующих мин Украины в Черном море. По словам спикера, Россия и Украина поставляют на мировой рынок до 30% зерновых и масличных культур. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Ранее Британия ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Грузии исчерпали запасы пшеницы. Об этом заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. По его словам, мельницы в ближайшие дни прекратят работу из-за того, что страна начала активно импортировать муку. «Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны и мельницы в течение нескольких дней остановятся», — сказал Силагава в интервью грузинскому агентству «Интерпрессньюс». Как сообщает газета Financial Times, мировое производство пшеницы, вероятно, упадет впервые за четыре года. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2022-23 годах общий объем мирового производства пшеницы составит 774,8 млн тонн, что является первым снижением с сезона 2018-19 годов. Экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с URA.RU заявил, что страны Африки и Ближнего Востока ждет продовольственный кризис в связи с проблемами поставок зерна, вызванных блокировкой портов из-за дрейфующих мин Украины в Черном море. По словам спикера, Россия и Украина поставляют на мировой рынок до 30% зерновых и масличных культур. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Ранее Британия ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из России.