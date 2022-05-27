Пушилин: украинские нацисты останутся без спонсоров

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Спонсоров украинских нацистов лишат бизнеса, заявил Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Финансирующие нацбатальоны предприятия иностранных и украинских инвесторов перейдут в госсобственность Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан… Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости».

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

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Финансирующие нацбатальоны предприятия иностранных и украинских инвесторов перейдут в госсобственность Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан… Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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