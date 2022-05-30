На Землю обрушится метеорный шторм

30 мая 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Наблюдать за падением метеоров лучше за городом Фото: Марина Молдавская © URA.RU Жителей Земли 31 мая ожидает редкое зрелище — метеорный шторм. В час будет пролетать несколько тысяч метеоров, сообщил астроном Александр Якушечкин. «Число метеоров может доходить до десяти тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов. Максимум падения придется на 6:30 утра по Москве», — сообщил Якушечкин РИА «Новости». Метеорный поток Тау-Геркулиды известен с 1930 года, когда была открыта родительская комета 73P/Schwassmann—Wachmann 3 (комета SW3). Однако интерес к нему возник только в 1995 году, после распада кометы SW3 в 1995 году. Тогда астрономы предсказали всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах. В европейской части России наблюдение за метеорами желательно начать с полуночи, в ночь с 30 на 31 мая. Метеоры будут слабыми и неяркими, поэтому лучше они будут видны за городом. Однако шанс увидеть «падающие звезды» у россиян большой: помимо основного поля обломков кометы SW3, орбиту Земли пересекут еще два шлейфа обломков.

Жителей Земли 31 мая ожидает редкое зрелище — метеорный шторм. В час будет пролетать несколько тысяч метеоров, сообщил астроном Александр Якушечкин. «Число метеоров может доходить до десяти тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов. Максимум падения придется на 6:30 утра по Москве», — сообщил Якушечкин РИА «Новости». Метеорный поток Тау-Геркулиды известен с 1930 года, когда была открыта родительская комета 73P/Schwassmann—Wachmann 3 (комета SW3). Однако интерес к нему возник только в 1995 году, после распада кометы SW3 в 1995 году. Тогда астрономы предсказали всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах. В европейской части России наблюдение за метеорами желательно начать с полуночи, в ночь с 30 на 31 мая. Метеоры будут слабыми и неяркими, поэтому лучше они будут видны за городом. Однако шанс увидеть «падающие звезды» у россиян большой: помимо основного поля обломков кометы SW3, орбиту Земли пересекут еще два шлейфа обломков.