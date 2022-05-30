ВЦИОМ: спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян

30 мая 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Большинство россиян заявляют, что главная цель спецоперации — защитить Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проведение спецоперации России на Украине поддерживают 72% опрошенных граждан. Об этом сообщает ВЦИОМ. В центре отмечают, что уровень поддержки спецоперации в России в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне. Согласно данным опросов, размещенных в telegram-канале ВЦИОМ, 40% респондентов заявляют, что главная цель спецоперации — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Каждый пятый считает, что цель — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%). Еще 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР). Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов.

Проведение спецоперации России на Украине поддерживают 72% опрошенных граждан. Об этом сообщает ВЦИОМ. В центре отмечают, что уровень поддержки спецоперации в России в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне. Согласно данным опросов, размещенных в telegram-канале ВЦИОМ, 40% респондентов заявляют, что главная цель спецоперации — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Каждый пятый считает, что цель — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%). Еще 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР). Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов.