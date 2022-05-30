ВЦИОМ: спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Большинство россиян заявляют, что главная цель спецоперации — защитить Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проведение спецоперации России на Украине поддерживают 72% опрошенных граждан. Об этом сообщает ВЦИОМ. В центре отмечают, что уровень поддержки спецоперации в России в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне.

Согласно данным опросов, размещенных в telegram-канале ВЦИОМ, 40% респондентов заявляют, что главная цель спецоперации — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Каждый пятый считает, что цель — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%). Еще 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР).

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов.

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Проведение спецоперации России на Украине поддерживают 72% опрошенных граждан. Об этом сообщает ВЦИОМ. В центре отмечают, что уровень поддержки спецоперации в России в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне. Согласно данным опросов, размещенных в telegram-канале ВЦИОМ, 40% респондентов заявляют, что главная цель спецоперации — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Каждый пятый считает, что цель — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%). Еще 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР). Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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