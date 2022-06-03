В Минобороны рассказали, как ВСУ снимают антироссийские фейки

Украинские вооруженные силы в Николаевской области устроили постановочный бой для того, чтобы снять видеоролик о «высокой эффективности» своих солдат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, действиями ВСУ руководители британские кураторы.
«Для придания будущей картине большего драматизма на съемочной площадке была создана „реконструкция“ никогда не существовавшего „боя“ украинских нацистов с превосходящими по численности „российскими военнослужащими“. Роли „противников“ исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны», — приводит слова Игоря Конашенкова официальный telegram-канал Минобороны РФ.
По словам представителя Минобороны РФ, съемками руководили британские кураторы. Видеоролик должен был показать, что украинские националисты эффективно используют западное вооружение против российских военных.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Благодаря действиям ВС РФ уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В частности, 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. В марте российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. Ранее Медведев называл условия для присоединения Донбасса и Херсона к РФ.
Украинские вооруженные силы в Николаевской области устроили постановочный бой для того, чтобы снять видеоролик о «высокой эффективности» своих солдат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, действиями ВСУ руководители британские кураторы. «Для придания будущей картине большего драматизма на съемочной площадке была создана „реконструкция“ никогда не существовавшего „боя“ украинских нацистов с превосходящими по численности „российскими военнослужащими“. Роли „противников“ исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны», — приводит слова Игоря Конашенкова официальный telegram-канал Минобороны РФ. По словам представителя Минобороны РФ, съемками руководили британские кураторы. Видеоролик должен был показать, что украинские националисты эффективно используют западное вооружение против российских военных. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Благодаря действиям ВС РФ уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В частности, 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. В марте российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. Ранее Медведев называл условия для присоединения Донбасса и Херсона к РФ.