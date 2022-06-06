Госдеп США усомнился в результативности поездки Лаврова в Турцию

07 июня 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

В США не ожидают решения проблемы экспорта зерна с Украины после визита Лаврова в Турцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В Соединенных Штатах Америки уверены, что один визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию не решит проблемы экспорта зерна с Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Не знаю, должны ли мы ждать прорыва. Мы, конечно, внимательно следим за визитом [Лаврова] и проведем консультации с турецкими партнерами после его завершения. Но одна встреча этот вопрос не решит», — сообщил Прайс. Трансляцию его выступления вел Reuters. Ранее главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын говорил, что Анкара рассчитывает определить механизм вывоза зерна с Украины в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Калына, на начало процесса уйдет около пяти недель, если будут хоть какие-то договоренности. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Соединенных Штатах Америки уверены, что один визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию не решит проблемы экспорта зерна с Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Не знаю, должны ли мы ждать прорыва. Мы, конечно, внимательно следим за визитом [Лаврова] и проведем консультации с турецкими партнерами после его завершения. Но одна встреча этот вопрос не решит», — сообщил Прайс. Трансляцию его выступления вел Reuters. Ранее главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын говорил, что Анкара рассчитывает определить механизм вывоза зерна с Украины в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Калына, на начало процесса уйдет около пяти недель, если будут хоть какие-то договоренности. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий.