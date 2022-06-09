Небензя пообещал скорое освобождение ДНР и ЛНР

10 июня 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Небензя заверил, что ЛНР и ДНР скоро будут освобождены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ДНР и ЛНР могут быть полностью освобождены уже в ближайшее время. Так считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Вы увидите полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, я надеюсь, произойдет уже вскоре», — сказал Небензя в интервью с телеканалом BBC. По его словам, спецоперация «демонстрирует прогресс». Представитель РФ при ООН пояснил, что спецоперация развивается в соответствии с выстроенным ранее планом. «Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий. Однако план реализуется», — сообщил он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 97% территории ЛНР освобождено. Министр обороны также анонсировал скорее освобождение ДНР, сообщает «Национальная служба новостей». Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

ДНР и ЛНР могут быть полностью освобождены уже в ближайшее время. Так считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Вы увидите полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, я надеюсь, произойдет уже вскоре», — сказал Небензя в интервью с телеканалом BBC. По его словам, спецоперация «демонстрирует прогресс». Представитель РФ при ООН пояснил, что спецоперация развивается в соответствии с выстроенным ранее планом. «Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий. Однако план реализуется», — сообщил он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 97% территории ЛНР освобождено. Министр обороны также анонсировал скорее освобождение ДНР, сообщает «Национальная служба новостей».