Минобороны: армия РФ блокировала Лисичанск

Российская армия прорвала оборону украинских войск и блокировала город Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Группировка войск „Центр“, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромила противника и блокировала Лисичанск с юга. Части группировки войск „Центр“ за 5 дней освободили 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», — сообщили в Минобороны.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет RT. 12 июня силы ЛНР взяли под контроль деревни Видродження и Медная гора, сообщает телеканал 360. Сегодня российская армия заняла города Горское и Золотое.
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