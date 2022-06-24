Минобороны: армия РФ блокировала Лисичанск

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Группировка войск «Центр» освободила 11 населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия прорвала оборону украинских войск и блокировала город Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Группировка войск „Центр“, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромила противника и блокировала Лисичанск с юга. Части группировки войск „Центр“ за 5 дней освободили 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», — сообщили в Минобороны.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет RT. 12 июня силы ЛНР взяли под контроль деревни Видродження и Медная гора, сообщает телеканал 360. Сегодня российская армия заняла города Горское и Золотое.

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Российская армия прорвала оборону украинских войск и блокировала город Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Группировка войск „Центр“, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромила противника и блокировала Лисичанск с юга. Части группировки войск „Центр“ за 5 дней освободили 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», — сообщили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет RT. 12 июня силы ЛНР взяли под контроль деревни Видродження и Медная гора, сообщает телеканал 360. Сегодня российская армия заняла города Горское и Золотое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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