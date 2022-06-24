Армия ЛНР освободила Горское

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль город Горское Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Луганской народной республики освободила город Горское. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«НМ ЛНР и союзные подразделения полностью освободили город Горское. У городской администрации подняли флаг ЛНР и России», — сообщили в Народной милиции.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. 20 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что армия республики окружила группировку ВСУ на пути к Лисичанску.

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Армия Луганской народной республики освободила город Горское. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Народной милиции ЛНР. «НМ ЛНР и союзные подразделения полностью освободили город Горское. У городской администрации подняли флаг ЛНР и России», — сообщили в Народной милиции. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. 20 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что армия республики окружила группировку ВСУ на пути к Лисичанску.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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