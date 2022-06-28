ФСБ: националисты c Украины хотели создать государство в Приморье

Осужденных за антисоветскую деятельность националистов не реабилитировали даже в современной РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинские националисты, скрывавшиеся от советской власти на оккупированной японцами территории Маньчжурии в 1930-х годах, вели работы по созданию своего государства на отвоеванных у СССР землях Приморского края. Это следует из документов, впервые рассекреченных управлением ФСБ по Приморью.

«Для активизации антисоветской деятельности в Маньчжурии была создана молодежная националистическая организация „Украинская дальневосточная сечь“, ставшая основным проводником идей создания украинского государства на землях Советского Приморья», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию рассекреченных УФСБ по Приморью документов.

Среди прочих материалов было обнаружено вынесенное во времена современной России постановление об отказе в реабилитации осужденным лидерам украинских националистов. «Осенью 1945 года, после разгрома Красной армией группировки японских войск в Маньчжурии, советская военная контрразведка СМЕРШ арестовала четырех активистов украинского националистического движения на Дальнем Востоке. Это Юрий Рой, Иван Шлендик, Александр Дзыгар и Николай Самарский», — уточнили авторы.