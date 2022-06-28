Военные РФ и ЛНР прошли треть Лисичанска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спецоперацию могут завершить за один день, если Киев пойдет на уступки. Глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул Западу, как приблизить окончание спецоперации. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 28 июня.
- В Кремле заявили, что Россия может завершить спецоперацию на Украине за один день, если Киев прикажет военным сложить оружие и выполнит условия России. Лавров отметил, что накачивание Украины оружием не способствует урегулированию конфликта. По его словам, чем больше Запад отправляет вооружения, тем дольше длится спецоперация;
- Российские военные совместно с бойцами Донбасса ударили по пункту дислокации батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) в Харькове. Там уничтожили около 100 украинских военных и иностранных наемников;
- Войска РФ и ЛНР прошли треть Лисичанска, они ведут бои в районе стадиона «Шахтер». В ЛНР освободили 98% территории, рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко;
- В Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по ангарам с западным оружием в Кременчуге. В результате детонации боеприпасов загорелся неработающий торговый центр;
- ВСУ впервые ударили по Донбассу реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США поставили Украине, они нанесли удар по городу Перевальск. В ЛНР с помощью средств оперативного контроля отследили продвижение HIMARS, отметил Марочко.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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