Российская армия ударила по боевикам «Азова»* в Харькове

ВС РФ уничтожили 100 украинских боевиков и военнослужащих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Войска России и ЛДНР нанесли удар по пункту дислокации батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) в Харькове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования „Азов“ в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — завили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее РФ удалось освободить от боевиков территорию завода «Азовстасль» Мариуполе. Командиров националистического батальона «Азов» привезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. После полного освобождения территории завода они сдались в плен российским военным. Среди сдавшихся был командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис, и его заместители Святослав Паламар (Калина) и Сергей Волынский (Волына). 18 июня в СМИ появилась информация о том, что их этапируют в Россию, сообщает телеканал 360.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ

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