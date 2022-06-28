Лавров намекнул Западу, как приблизить окончание спецоперации

28 июня 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что поставки вооружения Украине замедляют окончание спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чем больше Запад будет поставлять оружия Украине, тем больше задач выполнит российская армия в ходе спецоперации и тем дольше она будет идти. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Чем больше будет поставляться оружие, которое призвано продлить конфликт, продлить страдания мирных граждан, которые постоянно живут под обстрелами украинского неонацистского режима, тем больше задач мы будем выполнять на земле», — сказал Лавров в эфире «России-24». Он назвал «контрпродуктивной и вредной» линию Запада по предоставлению Киеву оружия. По словам министра, чем больше Украине будут отправлять вооружения, тем дольше продлится конфликт. Западные страны отправляют Украине оружие и оказывают ей финансовую помощь из-за спецоперации РФ, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью специальной операции освобождение Донбасса и демилитаризацию Украины. Поставки оружия от стран НАТО и США не помогут Украине переломить ситуацию, цитирует Nation News материал CNN. Ранее в Кремле заявили, что спецоперация может завершиться за один день, если Украина прикажет своей армии сложить оружие и пойдет на уступки России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Чем больше Запад будет поставлять оружия Украине, тем больше задач выполнит российская армия в ходе спецоперации и тем дольше она будет идти. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Чем больше будет поставляться оружие, которое призвано продлить конфликт, продлить страдания мирных граждан, которые постоянно живут под обстрелами украинского неонацистского режима, тем больше задач мы будем выполнять на земле», — сказал Лавров в эфире «России-24». Он назвал «контрпродуктивной и вредной» линию Запада по предоставлению Киеву оружия. По словам министра, чем больше Украине будут отправлять вооружения, тем дольше продлится конфликт. Западные страны отправляют Украине оружие и оказывают ей финансовую помощь из-за спецоперации РФ, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью специальной операции освобождение Донбасса и демилитаризацию Украины. Поставки оружия от стран НАТО и США не помогут Украине переломить ситуацию, цитирует Nation News материал CNN. Ранее в Кремле заявили, что спецоперация может завершиться за один день, если Украина прикажет своей армии сложить оружие и пойдет на уступки России.