Полянский обесценил жалобы Киева в международные суды. «Мало выхлопа»

02 июля 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

От украинских жалоб «мало выхлопа», считает Дмитрий Полянский Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обращение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Международный суд Организации объединенных наций (ООН) не достойно внимания. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. «Я думаю, что вот эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделять им уж слишком много внимания, но, конечно, мы учитываем все это дело, потому что это часть нашей работы, прежде всего часть работы моих коллег в Москве и в Гааге. <…> Работают юристы с обеих сторон, но как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее и запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное», — заявил Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live». Зампостпреда РФ при ООН подчеркнул бессмысленность жалоб Украины, потому что от них в результате «мало выхлопа». Ранее сообщалось, что Украина пожаловалась на Россию в суд ООН, обвинив ее в геноциде. Также Минюст Украины подал иск против РФ в ЕСПЧ, обвиняя российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ее целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Обращение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Международный суд Организации объединенных наций (ООН) не достойно внимания. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. «Я думаю, что вот эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделять им уж слишком много внимания, но, конечно, мы учитываем все это дело, потому что это часть нашей работы, прежде всего часть работы моих коллег в Москве и в Гааге. <…> Работают юристы с обеих сторон, но как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее и запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное», — заявил Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live». Зампостпреда РФ при ООН подчеркнул бессмысленность жалоб Украины, потому что от них в результате «мало выхлопа». Ранее сообщалось, что Украина пожаловалась на Россию в суд ООН, обвинив ее в геноциде. Также Минюст Украины подал иск против РФ в ЕСПЧ, обвиняя российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ее целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.