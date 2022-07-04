04 июля 2022

Министр обороны Испании предрекла тяжелую зиму без газа из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, газ, огнеопасно газ, дом, дом жилой
Испанию ждет тяжелая зима без российского газа, считает Маргарита Роблес Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Испания столкнулась с угрозой тяжелейшей зимы из-за недостатка российского природного газа в Европе. Такое заявление сделала премьер-министр обороны Испании Маргарита Роблес.

«Мы переживаем самый сложный момент после падения Берлинской стены. Мир снова разделили на блоки. Нужно быть готовыми, потому что это сценарий, который, несомненно, может произойти», — заявила Роблес в интервью газете La Razón, передает «Федеральное агентство новостей».

Несмотря на то, что Испания энергетически зависима от РФ в меньшей степени, прекращение поставок газа, сделают предстоящую зиму тяжелой для всех государств региона, отметила министр. По ее словам, в настоящее время, ситуация в стране более позитивна, чем в других.

Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и отказался от части российской нефти. Пока ЕС не собирается вводить запрет газа из России, потому что его невозможно заменить другим продуктом, в отличие от нефти, где рынок глобальный, заявлял в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Прекращение поставок российского газа обернется проблемами для Европы, заявлял ранее сербский лидер Александр Вучич.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Испания столкнулась с угрозой тяжелейшей зимы из-за недостатка российского природного газа в Европе. Такое заявление сделала премьер-министр обороны Испании Маргарита Роблес. «Мы переживаем самый сложный момент после падения Берлинской стены. Мир снова разделили на блоки. Нужно быть готовыми, потому что это сценарий, который, несомненно, может произойти», — заявила Роблес в интервью газете La Razón, передает «Федеральное агентство новостей». Несмотря на то, что Испания энергетически зависима от РФ в меньшей степени, прекращение поставок газа, сделают предстоящую зиму тяжелой для всех государств региона, отметила министр. По ее словам, в настоящее время, ситуация в стране более позитивна, чем в других. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и отказался от части российской нефти. Пока ЕС не собирается вводить запрет газа из России, потому что его невозможно заменить другим продуктом, в отличие от нефти, где рынок глобальный, заявлял в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Прекращение поставок российского газа обернется проблемами для Европы, заявлял ранее сербский лидер Александр Вучич.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...