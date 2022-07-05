«Интерфакс»: у начальника УГИБДД Ленобласти проходят обыски

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, зеркало, гибдд
С чем связан интерес силовиков к начальнику ГИБДД, не уточняется Фото:

У начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова проходят обыски. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

«Обыски идут в кабинете и дома [у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова]», — передает агентство со ссылкой на собственный источник. Других подробностей и официальной информации не приводится. Также неизвестно, что стало поводом для обысков.

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У начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова проходят обыски. Об этом сообщает источник в силовых структурах. «Обыски идут в кабинете и дома [у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова]», — передает агентство со ссылкой на собственный источник. Других подробностей и официальной информации не приводится. Также неизвестно, что стало поводом для обысков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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