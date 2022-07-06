Bulgarian Military: ВСУ продали РФ две французские гаубицы Cesar

06 июля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ продали гаубицы намного дешевле их реальной стоимости, подчеркивает Bulgarianmilltary Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) продала России две французские гаубицы Cesar за 240 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Bulgarianmilltary со ссылкой на данные Интерпола и источники в командование французской армии. «Источники утверждают, что в руках российской армии, а точнее в производственных цехах российского производителя Уралвагонзавод, находятся две 155-мм самоходные гаубицы Cecar, подаренные Францией Украине в качестве военной помощи. Гаубицы были проданы бойцами ВСУ русским через посредника. Цена, которая обсуждается в узких кругах, составляет 120 000 долларов за штуку, при этом реальная цена одной такой гаубицы — 7 млн долларов. Ощущение, что коррумпированные украинские военнослужащие занимаются нелегальной торговлей оружием для извлечения максимальной прибыли», — пишет Bulgarianmilltary. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. По словам главы государства, ВСУ регулярно устраивали карательные операции против граждан ЛНР и ДНР. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) продала России две французские гаубицы Cesar за 240 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Bulgarianmilltary со ссылкой на данные Интерпола и источники в командование французской армии. «Источники утверждают, что в руках российской армии, а точнее в производственных цехах российского производителя Уралвагонзавод, находятся две 155-мм самоходные гаубицы Cecar, подаренные Францией Украине в качестве военной помощи. Гаубицы были проданы бойцами ВСУ русским через посредника. Цена, которая обсуждается в узких кругах, составляет 120 000 долларов за штуку, при этом реальная цена одной такой гаубицы — 7 млн долларов. Ощущение, что коррумпированные украинские военнослужащие занимаются нелегальной торговлей оружием для извлечения максимальной прибыли», — пишет Bulgarianmilltary. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. По словам главы государства, ВСУ регулярно устраивали карательные операции против граждан ЛНР и ДНР.