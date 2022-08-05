ВСУ ударили по Запорожской АЭС, наемники стреляли по харьковчанам. Главное к вечеру 5 августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинские военные обстреляли Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую АЭС, а также ударили по Донецку. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 августа.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом является выведение из строя объектов военной инфраструктуры.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую АЭС, а также ударили по Донецку. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 августа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом является выведение из строя объектов военной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...