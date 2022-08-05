Украинские военные обстреляли Донбасс
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую АЭС, а также ударили по Донецку. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 августа.
- ВСУ дважды обстреляли АЭС в Запорожской области. После первого удара начался пожар, во второй раз украинские военные попали на промплощадку атомной станции;
- ВСУ атаковали больницу в Донецке, в результате есть пострадавшие. Также после обстрела ВСУ по Донецку загорелось здание железнодорожного вокзала, в ходе происшествия ранена женщина;
- Украинские националисты и иностранные наемники открыли огонь по мирным гражданам в Харьковской области. Девять человек пострадали;
- Украинская армия ударила ракетами по Херсонской области. Одна ракета попала в проходную завода «Сокол» в Новой Каховке, еще две прилетели в Алешки. В результате повреждена станция техобслуживания и гостиница при ней, сообщил корреспондент URA.RU;
- Российские военные обезвредили «спящую ячейку» диверсантов в Херсоне. Их готовили к подрыву, выводу из строя техники, взрыву мостов и дорог, заявил российский силовик со ссылкой на заявления задержанных.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом является выведение из строя объектов военной инфраструктуры.
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