Минобороны РФ: наемники расстреляли мирных жителей под Харьковом

Иностранные наемники и украинские националисты расстреляли мирных жителей в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«В Харьковской области (Шестаково и Верхний Салтов) командование украинской 92-й механизированной бригады приказало жителям освободить свои дома, чтобы разместить там иностранных наемников, а во дворах поставить артиллерию. В ответ на протесты наемники и националисты открыли стрельбу, девять мирных жителей пострадали», — сообщили в Минобороны.
24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей. Путин подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Иностранные наемники и украинские националисты расстреляли мирных жителей в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В Харьковской области (Шестаково и Верхний Салтов) командование украинской 92-й механизированной бригады приказало жителям освободить свои дома, чтобы разместить там иностранных наемников, а во дворах поставить артиллерию. В ответ на протесты наемники и националисты открыли стрельбу, девять мирных жителей пострадали», — сообщили в Минобороны. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей. Путин подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.