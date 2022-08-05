Минобороны РФ: наемники расстреляли мирных жителей под Харьковом

05 августа 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Наемники и националисты открыли огонь по мирным жителям в поселках Шестаково и Верхний Салтов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники и украинские националисты расстреляли мирных жителей в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В Харьковской области (Шестаково и Верхний Салтов) командование украинской 92-й механизированной бригады приказало жителям освободить свои дома, чтобы разместить там иностранных наемников, а во дворах поставить артиллерию. В ответ на протесты наемники и националисты открыли стрельбу, девять мирных жителей пострадали», — сообщили в Минобороны. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей. Путин подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.

Иностранные наемники и украинские националисты расстреляли мирных жителей в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В Харьковской области (Шестаково и Верхний Салтов) командование украинской 92-й механизированной бригады приказало жителям освободить свои дома, чтобы разместить там иностранных наемников, а во дворах поставить артиллерию. В ответ на протесты наемники и националисты открыли стрельбу, девять мирных жителей пострадали», — сообщили в Минобороны. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей. Путин подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.