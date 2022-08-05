Минобороны РФ: наемники расстреляли мирных жителей под Харьковом

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Наемники и националисты открыли огонь по мирным жителям в поселках Шестаково и Верхний Салтов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники и украинские националисты расстреляли мирных жителей в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В Харьковской области (Шестаково и Верхний Салтов) командование украинской 92-й механизированной бригады приказало жителям освободить свои дома, чтобы разместить там иностранных наемников, а во дворах поставить артиллерию. В ответ на протесты наемники и националисты открыли стрельбу, девять мирных жителей пострадали», — сообщили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей. Путин подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.

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Иностранные наемники и украинские националисты расстреляли мирных жителей в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В Харьковской области (Шестаково и Верхний Салтов) командование украинской 92-й механизированной бригады приказало жителям освободить свои дома, чтобы разместить там иностранных наемников, а во дворах поставить артиллерию. В ответ на протесты наемники и националисты открыли стрельбу, девять мирных жителей пострадали», — сообщили в Минобороны. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей. Путин подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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