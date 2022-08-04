РИА: военные РФ обезвредили в Херсоне «спящую ячейку» диверсантов

05 августа 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Источник: ее члены, включая двух командиров, задержаны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным удалось обезвредить в Херсоне «спящую ячейку» диверсантов. Об этом доложил сотрудник российских силовых структур. «В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа „спящей ячейки“ территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — сказал собеседник РИА «Новости». По имеющейся информации, всего найдено 16 членов группы. При них нашли паспорта, в которых указаны их места проживания, в том числе — командира взвода и командира отделения. Как утверждают сами задержанные, их готовили к подрывной деятельности, а именно к выводу из строя техники, взрыву мостов и дорог. Военные РФ изъяли у них автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины, методички по проведению диверсий и многое другое. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в середине марта.

Российским военным удалось обезвредить в Херсоне «спящую ячейку» диверсантов. Об этом доложил сотрудник российских силовых структур. «В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа „спящей ячейки“ территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — сказал собеседник РИА «Новости». По имеющейся информации, всего найдено 16 членов группы. При них нашли паспорта, в которых указаны их места проживания, в том числе — командира взвода и командира отделения. Как утверждают сами задержанные, их готовили к подрывной деятельности, а именно к выводу из строя техники, взрыву мостов и дорог. Военные РФ изъяли у них автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины, методички по проведению диверсий и многое другое. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в середине марта.