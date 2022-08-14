В Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ отказываются сражаться Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ освободила Уды (Харьковская область). Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар (Запорожская область), в результате чего погиб мужчина и его собака. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 августа.

Российские военные освободили населенный пункт Уды Харьковской области. В результате было уничтожено около 40 националистов и девять единиц военной техники, заявляли в российском Министерстве обороны;

ВСУ обстреляли Энергодар, были убиты 49-летний мужчина и его собака, а также ранена 24-летняя девушка. Также в непосредственной близости от ТЭС в результате артудара ВСУ произошло возгорание сухостоя, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов;

ВСУ выпустили более 230 снарядов из РСЗО «Град», артиллерии и минометов по населенным пунктам ДНР. В Народной милиции республики сообщили, что в результате обстрела десяти населенных пунктов погибли два мирных жителя, еще четыре человека ранены, повреждены десятки домов;

Украинские военные отказываются участвовать в боевых действиях. В Минобороны РФ сообщили, что в ДНР более 200 солдат ВСУ не стали выполнять приказы, а в районе Марьинки из 580 человек остались около 140 украинских военных;

Пленный украинец Михаил ценой собственной жизни спас бойца из Донбасса от огня ВСУ, сообщил солдат батальона «Сомали» (ДНР) под позывным «Философ». Украинец сообщил, что не хотел участвовать в боевых действиях;

Командир подразделения ВСУ Владимир Рехеша с позывным «Санта» заявил, что российские военные постепенно «закатывают в бетон» украинскую армию. По его словам, власти Украины не реагируют на просьбы о помощи;

Научный сотрудник аналитического центра Пентагона Жанна Мантуа рассказала, что опытные иностранные наемники начали страдать от «уникальных психических расстройств» после возвращения с Украины. Американские солдаты не были готовы к столкновению с российской армией, потому что ситуация на Украине отличается от военных действий в Афганистане или Ираке, отметила Мантуа;

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International с критикой ВСУ проверят независимые эксперты. В организации заявили, что результаты исследования не были переданы с должной «точностью и деликатностью».

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целью которой является помощь жителям Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, в приоритете армии РФ нанесение ударов по военным объектам.