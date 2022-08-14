Минобороны: армия РФ освободила Уды в Харьковской области

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Российская армия освободила еще один населенный пункт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ полностью освободили населенный пункт Уды Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории. Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области.

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ВС РФ полностью освободили населенный пункт Уды Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. «В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники», — говорится в сообщении. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории. Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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