Минобороны: армия РФ освободила Уды в Харьковской области

14 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Российская армия освободила еще один населенный пункт Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ полностью освободили населенный пункт Уды Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. «В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники», — говорится в сообщении. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории. Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области.

ВС РФ полностью освободили населенный пункт Уды Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. «В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники», — говорится в сообщении. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории. Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области.