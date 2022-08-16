Финляндия ограничила выдачу виз гражданам РФ

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Финляндия ограничила выдачу виз для россиян Фото:
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Россиянам ограничивают выдачу виз

Финляндия ограничила выдачу виз гражданам РФ. Об этом сообщает финская телекомпания Yle, ссылаясь на слова министра иностранных дел Пекка Хаависто.

«Мы подготовили модель, в которой будет выдаваться меньше туристических виз. Теперь приоритет будет отдаваться тем, кто будет посещать страну при семейных обстоятельствах, или тем, кто работает или учится», — сказал Хаависто. Данное решение было согласовано с ЕС.

Ранее URA.RU сообщало, что Дания и Финляндия готовы оставить россиян без виз. В Финляндии также уверены в том, что идея президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может стать причиной раскола в Европейском союзе, сообщало RT.

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Финляндия ограничила выдачу виз гражданам РФ. Об этом сообщает финская телекомпания Yle, ссылаясь на слова министра иностранных дел Пекка Хаависто. «Мы подготовили модель, в которой будет выдаваться меньше туристических виз. Теперь приоритет будет отдаваться тем, кто будет посещать страну при семейных обстоятельствах, или тем, кто работает или учится», — сказал Хаависто. Данное решение было согласовано с ЕС. Ранее URA.RU сообщало, что Дания и Финляндия готовы оставить россиян без виз. В Финляндии также уверены в том, что идея президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может стать причиной раскола в Европейском союзе, сообщало RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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