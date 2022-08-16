Финляндия ограничила выдачу виз для россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз

Финляндия ограничила выдачу виз гражданам РФ. Об этом сообщает финская телекомпания Yle, ссылаясь на слова министра иностранных дел Пекка Хаависто.

«Мы подготовили модель, в которой будет выдаваться меньше туристических виз. Теперь приоритет будет отдаваться тем, кто будет посещать страну при семейных обстоятельствах, или тем, кто работает или учится», — сказал Хаависто. Данное решение было согласовано с ЕС.

Ранее URA.RU сообщало, что Дания и Финляндия готовы оставить россиян без виз. В Финляндии также уверены в том, что идея президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может стать причиной раскола в Европейском союзе, сообщало RT.