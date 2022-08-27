Baza: в Москве подожгли BMW замначальника Генштаба ВС РФ

В Москве подожгли автомобиль замначальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Секретарева. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По его информации, виновницу поджога задержали.
«„БМВ“ X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел», — сообщили авторы telegram-канала. Они уточнили, что женщину, виновную в поджоге, задержали. По данным источников канала, подозреваемая выразила протест против проведения специальной операции на Украине.
Источники Baza утверждают, что женщина перед поджогом облила бензином багажник автомобиля. «В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава», — уточнил очевидец.
Фото: telegram-канал Baza
Фото: telegram-канал Baza
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В Москве подожгли автомобиль замначальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Секретарева. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По его информации, виновницу поджога задержали. «„БМВ“ X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел», — сообщили авторы telegram-канала. Они уточнили, что женщину, виновную в поджоге, задержали. По данным источников канала, подозреваемая выразила протест против проведения специальной операции на Украине. Источники Baza утверждают, что женщина перед поджогом облила бензином багажник автомобиля. «В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава», — уточнил очевидец.